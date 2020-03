V Sloveniji od petka 42 dodatnih okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 21. marca - Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri skupaj 383 osebah v Sloveniji, kar je 42 več kot v petek. Kot so še objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so doslej opravili skupaj 12.162 testiranj.