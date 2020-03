Kustečeva: Izobraževanje na daljavo poteka še bolje od pričakovanega

Ljubljana, 21. marca - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po prvem tednu izobraževanja na daljavo ugotavljajo, da to poteka bolje od pričakovanega. V tovrstno izobraževanje se je doslej vključilo 380 od skupaj 455 osnovnih šol, ostale spodbujajo, naj to še naredijo, je v izjavi za javnost povedala ministrica Simona Kustec.