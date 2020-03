V šmarskem domu upokojencev okuženih že 14 oskrbovancev

Šmarje pri Jelšah, 21. marca - V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je okužba s covidom-19 potrjena pri 14 oskrbovancih in štirih zaposlenih. Še pet stanovalcev ima povišano telesno temperaturo in tudi zanje predvidevajo, da so okuženi, je sporočila direktorica doma. Število okuženih oskrbovancev se je tako od petka povzpelo za sedem, med zaposlenimi ni novih okužb.