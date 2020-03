Šestan: Zdravstvo opremo resnično potrebuje, vsi ostali smo v drugi vrsti

Ljubljana, 21. marca - Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da so zdravstvu v petek razdelili 45.000 mask, okoli 2000 kombinezonov in skoraj 300.000 rokavic za pomoč proti širjenju novega koronavirusa. Z uprave za zaščito in reševanje so popoldne sporočili, da so danes do 14. ure skupaj razdelili že 1,2 milijona kosov opreme. Prvo je na vrsti zdravstvo.