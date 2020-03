DNS in RTVS: Napadi na javni servis so nesprejemljivi

Ljubljana, 21. marca - Petkov tvit premierja Janeza Janše o delovanju RTV Slovenija je zbudil ostre odzive DNS in vodstva RTV. Napadi na RTV Slovenija zaradi kritičnega poročanja o ukrepih vlade so popolnoma nesprejemljivi, so zapisali v društvu, vodstvo RTV Slovenija pa je poudarilo, da ne pristajajo na cenzuro.