Vstopne ambulante za bolnike s covidom-19 ostajajo na 16 lokacijah, vključi se lahko še 14 točk

Ljubljana, 21. marca - Bolnike s sumom okužbe na novi koronavirus še vedno obravnavajo na 16 obstoječih vstopnih točkah. Te so prioritetne, saj tako najbolj optimalno in racionalno ravnajo z zaščitno opremo, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Po potrebi in glede na stanje na terenu pa se v obravnavno lahko vključi dodatnih 14 točk, ki so že pripravljene.