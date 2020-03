Živil v trgovinah dovolj, ni razlogov za nestrpnost

Ljubljana, 21. marca - V Mercatorju so danes kupce znova pozvali k strpnosti, ohranjanju medsebojne razdalje in upoštevanju omejitve števila oseb v trgovini. V več njihovih trgovinah je prišlo do prerivanja in nespoštovanja ukrepov, zato so za pomoč zaprosili tudi organe za ohranjanje reda. Živil je dovolj, prednost imajo ranljivejši, so izpostavili.