Kacin: V pripravi ukrep ostajanja v lastni občini

Ljubljana, 21. marca - Vlada pripravlja ukrep, po katerem bodo morali prebivalci ostati v svojih občinah, je v današnji izjavi za javnost v Ljubljani povedal uradni govorec kriznega štaba Jelko Kacin. Kot je dodal, je do morebitne uveljavitve ukrepa še nekaj dni, ljudje pa naj konec tedna in v prihodnje, ko bo to še deloma dovoljeno, ne okupirajo turističnih središč.