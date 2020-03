Zaradi novega koronavirusa izdanih okoli 180 odločb o karanteni

Ljubljana, 21. marca - Ministrstvo za zdravje pospešeno pripravlja odločbe o karanteni, do petka so jih izdali 180. V zadnjem tednu so od Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejeli še približno sto predlogov za odreditev karantene, ki še čakajo na izdajo odločb, so za STA pojasnili na ministrstvu.