Začasno prekinjeno ažuriranje podatkov o transakcijah

Ljubljana, 21. marca - Uprava za javna plačila je začasno ustavila objave ažuriranih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prek aplikacije transakcije zavezancev informacij javnega značaja (TZIJZ). V TI Slovenia poudarjajo, da je to nevarna praksa in naj jo uprava takoj odpravi.