Kamnik, 21. marca - Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik bo po vladnem odloku do preklica zaprt, zaprt bo tudi urgentni oddelek. V zdravstvenem domu so ugotovili, da je bil eden od zaposlenih pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, so sporočili iz Občine Kamnik.