Wall Street zaradi koronavirusa z najslabšim tednom po finančni krizi leta 2008

New York, 21. marca - Newyorški borzni indeksi so v petek zaradi koronavirusa in kljub prizadevanjem ameriške vlade in centralne banke za povrnitev zaupanja trgov sklenili najslabši teden po finančni krizi leta 2008. Izgubili so vse, kar so pridobili, odkar je Donald Trump prevzel položaj predsednika ZDA.