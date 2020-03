Hrvaški delavci vendarle ne bodo mogli na delo v Slovenijo

Zagreb, 21. marca - Hrvaške oblasti so v petek zvečer dokončno odločile, da hrvaški dnevni migranti, ki delajo v Beli krajini in na Dolenjskem, ne bodo več smeli na delo v Slovenijo. Za prepoved so se odločili le nekaj ur po tem, ko je štab civilne zaščite karlovške županije objavil, da bodo za te dnevne migrante veljali strogi pogoji.