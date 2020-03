Novartis bo doniral 130 milijonov odmerkov hidroksiklorokinom

Ljubljana, 20. marca - Podjetje Novartis je danes objavilo, da bo v sklopu preprečevanja širjenja koronavirusa covid-19 podarilo 130 milijonov odmerkov generične učinkovine hidroksiklorokin. Zdravila s to učinkovino, ki so namenjena zdravljenju malarije, se trenutno klinično preizkušajo kot morebitna zdravila za novi koronavirus, so zapisali na svoji spletni strani.