Strošek elektrike nižji še za del omrežnine

Maribor, 20. marca - Agencija za energijo je danes z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo cena za to postavko 0,00 evrov na kilovat, so sporočili iz Agencije za energijo.