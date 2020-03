Ljudje se prilagajajo ukrepom za zajezitev koronavirusa, sprejeti ukrepi za lajšanje položaja podjetjem in posameznikom

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 20. marca - Prvi dan prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah je minil brez večjih težav. Ljudje se prilagajajo razmeram in vladnim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. Civilna zaščita je prevzela 300.000 zaščitnih mask in jih tudi razdeljevala. DZ je potrdil prvi vladni paket ukrepov za lajšanje položaja podjetjem, vlada je že pripravila nove.