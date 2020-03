Do 23. aprila začasno prepovedani nadzori požarne zaščite in hidratnega omrežja

Ljubljana, 20. marca - Vlada je danes sprejela odlok, s katerim začasno prepoveduje izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja. Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite, ki jim poteče veljavnost med 23. marcem in 23. aprilom, se ta podaljša do 23. maja.