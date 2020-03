Hrvaški dnevni migranti na delo v Slovenijo ob strogih pravilih

Zagreb, 20. marca - Hrvaški dnevni migranti iz karlovške županije lahko gredo na delo v Slovenijo pod pogojem, da se med potjo ne ustavljajo na javnih mestih in so po vrnitvi v domači karanteni, ki jo lahko zapustijo samo zaradi odhoda na delo v Slovenijo in nazaj domov, so v Karlovcu danes pojasnili izjemo po četrtkovem hrvaškem zaprtju državne meje.