Gospodarski ministri EU o možnostih povečanja proizvodnje varovalne opreme

Bruselj, 20. marca - Gospodarski ministri EU so danes na videokonferenci razpravljali o tem, kako zagotoviti dovolj osebne varovalne opreme in medicinskih pripomočkov, ki jih povsod primanjkuje. Komisar za notranji trg Thierry Breton je države pozval k premisleku o možnostih povečanja lastne proizvodnje varovalnih mask, očal in rokavic ter respiratorjev.