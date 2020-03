Evropske borze turbulenten teden sklenile pozitivno; evro cenejši, cene nafte neenotne

Frankfurt, 20. marca - Evropske borze so negotov teden sklenile z rastjo. Vlagatelji so še vedno pod vtisom odločitve Evropske centralne banke (ECB), ki je zaradi pandemije koronavirusa napovedala dodaten program odkupovanja obveznic. Newyorške borze pa so, potem ko je New York pristal v karanteni, znova zdrsnile. Evro se je pocenil, cene nafte nimajo enotne smeri.