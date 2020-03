Koroška civilna zaščita še čaka na pošiljke zaščitne opreme

Slovenj Gradec/Dravograd, 20. marca - Koroški regijski štab civilne zaščite je po občinah zbral potrebe po maskah in drugi zaščitni opremi, kdaj in koliko opreme bo regija prejela, pa še ni znano, je za STA danes povedal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Na Koroškem je do danes potrjenih 14 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je eden več kot v četrtek.