Sindikat opozoril na nujnost zaščite čistilk in zaposlenih v pralnicah

Ljubljana, 20. marca - V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije, ki med drugim zastopa čistilke v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in zavodih za ostarele ter zaposlene v čistilnicah in pralnicah, delodajalce pozivajo, da v času epidemije "maksimalno zaščitijo varnost in zdravje svojega kadra". Ob tem pričakujejo, da se bodo obrnili na izvajalce medicine dela.