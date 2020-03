V regiji Zahodna Štajerska razdelili več tisoč kosov zaščitne opreme

Celje, 20. marca - Na območju Civilne zaščite (CZ) Zahodnoštajerske regije so v zadnjih urah razdelili več tisoč kosov zaščitne opreme. Največ zaščitne opreme so je dobili na najbolj ogroženem območju v regiji, in sicer v Zdravstvenem domu ter Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.