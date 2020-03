Banke opozarjajo na nedorečenost zakona o odlogu odplačevanja posojil

Ljubljana, 20. marca - Banke in hranilnice pred skorajšnjo uveljavitvijo zakona, ki bo z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa omogočil odlog odplačevanja posojil, sporočajo, da so ob dobri likvidnosti in zadostni kapitaliziranosti pripravljene še naprej nuditi podporo podjetjem in prebivalcem. A zakon ni dorečen, opozarjajo.