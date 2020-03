V agenciji za zdravila brez informacij o težavah v proizvodnji ali dobavljivosti zdravil

Ljubljana, 20. marca - V Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke zaenkrat še niso bili obveščeni o težavah v proizvodnji ali dobavljivosti zdravil zaradi epidemije novega koronavirusa in z njo povezanih ukrepih. So pa z večjimi proizvajalci in dobavitelji zdravil vzpostavili neposredno komunikacijo in so v rednih kontaktih, so pojasnili za STA.