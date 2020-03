Direktor urada za mladino mlade poziva k spoštovanju ukrepov ob koncu tedna

Ljubljana, 20. marca - Direktor Urada RS za mladino Tin Kampl je mlade ob koncu tedna, ko bodo imeli več časa, pozval, naj upoštevajo nasvete staršev, strokovnjakov in pristojnih inštitucij. "Bodimo solidarni in odgovorni, upoštevajmo vse, ki jih moramo, in zaščitimo najšibkejše," je dejal.