V Sloveniji novi koronavirus potrjen pri 21 otrocih, noben v bolnišnici

Ljubljana, 20. marca - Okužbo z novim koronavirusom so v Sloveniji doslej potrdili pri 21 otrocih, nihče pa ni potreboval bolnišničnega zdravljenja, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Po navedbah pediatrinje z infekcijske klinike UKC Ljubljana Tine Plankar Srovin je najmlajši otrok star 16 mesecev, najstarejši 18 let.