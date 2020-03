V ZD Izola s ponedeljkom ginekološka ambulanta za celotno regijo

Izola, 20. marca - V Zdravstvenem domu (ZD) Izola bodo v ponedeljek vzpostavili ginekološko ambulanto za nosečnice in nujne ginekološke pacientke za celotno obalno-kraško regijo. Ambulanta bo obratovala v prostorih dispanzerja za ženske od ponedeljka do petka, vzpostavili bodo tudi telefon za posvete in ostale ginekološke konzultacije.