V Triglavskem narodnem parku napovedali vojno plastiki

Bled, 21. marca - V javnem zavodu Triglavski narodni park letos začenjajo organiziran boj proti plastiki tako v samem parku kot na širšem biosfernem območju Julijskih Alp. Pri tem bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, od lokalnih skupnosti in šol do turizma in občanov. Najprej pa se bodo osredotočili na izkoreninjanje plastike za enkratno uporabo.