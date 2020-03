Z mariborske občine poročajo o okužbi podžupana Medveda

Maribor/Ilirska Bistrica/Velike Lašče, 20. marca - Na mariborski občini danes poročajo o prvem primeru okužbe z novim koronavirusom. Kot so sporočili, je izvide testiranja danes prejel podžupan Samo Peter Medved in takoj sporočil, da so ti pozitivni. Medved je sicer že od 7. marca odsoten in s sodelavci v kabinetu oziroma na občini ni imel stikov.