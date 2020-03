Sindikati ogorčeni nad višanjem plač ministrov in državnih sekretarjev

Ljubljana, 20. marca - Sindikati v odzivih na sklep vlade o umestitvi plač ministrov in državnih sekretarjev v najvišji možni plačni razred po obstoječem zakonu izražajo nestrinjanje in potezo vlade označujejo za neprimerno. Ogorčeni so, da se je vlada za potezo odločila v kriznem stanju, ko veliko ljudi nima dohodkov in brez, da bi prvo poskrbela za njih.