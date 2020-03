V izolski bolnišnici prvi primer okužbe s koronavirusom

Izola, 20. marca - Iz Splošne bolnišnice Izola (SBI) so danes sporočili, da je bila njihova sodelavka pozitivna na novi koronavirus. Pri tem se je sama izolirala in že sedem dni ni bila na delovnem mestu, v bolnišnici pa so sprejeli vse potrebne ukrepe. Možni bolnišnični kontakti so bili testirani in vsi izvidi so negativni, tako da izolacija osebja ni bila potrebna.