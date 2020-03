GZS in OZS podjetnike pozivata k donaciji mask zdravstvu

Ljubljana, 20. marca - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) direktorje podjetij pozivata, naj morebitne zaloge mask in druge zaščitne opreme, ki jo lahko pogrešajo 14 dni, začasno odstopijo zdravstvenemu sektorju, v kolikor je ne potrebujejo, pa naj jo donirajo. "Če pade zdravstvo, pademo vsi," so opozorili v skupnem pozivu.