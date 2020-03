Duol trenutno z dvema velikima projektoma

Ljubljana, 20. marca - Proizvodnja v podjetju Duol iz panoge napihljivih hal ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov po besedah direktorja Dušana Olaja poteka dokaj normalno. Načrtovani projekti so v teku, zatika se pri montažah tako doma kot v tujini, je povedal in dejal, da v Združenih arabskih emiratih in v Avstraliji zaključujejo dva velika projekta.