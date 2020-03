Pivčeva zagotovila, da je osnovnih živil v Sloveniji dovolj

Ljubljana, 20. marca - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec zagotavlja, da je v Sloveniji osnovnih živil dovolj za nekaj mesecev. Razmere dnevno spremljajo. Če bi se pojavile težave pri kakšni od dobaviteljskih poti, pa so že pripravili rezervne scenarije in tečejo vsi postopki, da bi lahko začeli z dobavo teh izdelkov iz drugih držav.