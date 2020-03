V boju zoper okužbe vitamina D, zadostne zaloge vitamina C, cinka in selena

Ljubljana, 20. marca - Zdravnik gastroenterolog Darko Siuka je ob epidemiji covida-19 pripravil nekaj napotkov, kako se ubraniti pred novim koronavirusom. Med drugim izpostavlja pomen prehrane, zlasti vitaminov in mineralov. Kot navaja, obstajajo številne študije pozitivnega učinka vitamina D v boju zoper okužbe, pomembne so zaloge tudi vitamina C, cinka in selena.