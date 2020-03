Podjetja iz globalnih industrijskih verig delujoča in s številnimi ukrepi

Ljubljana, 20. marca - Podjetja, ki so vpeta v različne industrije in zanje izdelujejo razne dele, ne morejo povsem ustaviti proizvodnje. "Kljub pandemiji smo dolžni izpolnjevati pogodbene obveznosti do naših kupcev. V primeru nezmožnosti pravočasnih dobav nam grozijo visoke pogodbene kazni in izgube nadaljnjih poslov," so ponazorili v skupini TPV.