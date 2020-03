V občinah se prilagajajo ukrepom za omejitev gibanja

Ljubljana/Kranj/Celje/Velenje/Novo mesto/Nova Gorica, 20. marca - V občinah se prilagajajo ukrepom vlade, ki je z današnjim dnem še dodatno omejila gibanje po javnih površinah. Ponekod so ljudje že doslej spoštovali ukrepe in se izogibali stikom, drugje, npr. v Kranju, so imeli večje težave. Nadzor za zdaj večinoma izvajajo redarji in policija, edini, ki lahko izda kazen, pa je zdravstveni inšpektorat.