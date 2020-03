Murska Sobota, 20. marca - V Splošni bolnišnici Murska Sobota je eden od sodelavcev okužen z novim koronavirusom. Ob tem so takoj sprožili varovalne ukrepe za zaščito bolnikov in zaposlenih, sodelavca so izključili iz delovnega procesa, brisi vseh, ki so bili z njim v stiku, so negativni.