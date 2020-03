Število okuženih v šmarskem domu starejših še naraslo

Šmarje pri Jelšah, 20. marca - V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se je okužba z novim koronavirusom do danes razširila že na štiri zaposlene in sedem stanovalcev, je danes za STA povedala direktorica doma Gordana Drimel. Do četrtka so bili okuženi trije zaposleni in šest stanovalcev.