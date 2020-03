Največ novo odkritih primerov okužb tokrat v Kamniku

Ljubljana, 20. marca - Do danes dopoldne je bil vsaj en primer okužbe z novim koronavirusom potrjen v 92 občinah, po dva ali več pa v 47 občinah. Največja žarišča ostajajo Ljubljana, Šmarje pri Jelšah in Metlika. Število okuženih sicer ni bistveno naraslo, še največ novih okuženih so zabeležili v Kamniku, tri.