Evropske borze še naprej okrevajo

London/Frankfurt/Pariz, 20. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili precej nad izhodišča in s tem nadaljujejo okrevanje. Vlagatelji so po navedbah analitikov pozdravili ukrepe, ki jih svetovne države sprejemajo za omilitev posledic pandemije koronavirusa, piše francoska tiskovna agencija AFP.