Preverja se zamisel o izdelavi slovenskega respiratorja

Ljubljana, 20. marca - Na pobudo ožjega kroga gospodarstvenikov, direktorjev pomembnih podjetij in ustanov se preverja zamisel o izdelavi slovenskega respiratorja. Zbornica elektronske in elektroindustrije je skupaj s SRIP Tovarno prihodnosti pri podjetjih preverila interes. Danes do 9. ure se jih je odzvalo 42.