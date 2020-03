Vlada plače ministrom in državnim sekretarjem določila znotraj zakonskega razpona

Ljubljana, 20. marca - Potem ko je v javnosti veliko prahu dvignila odločitev vlade o zvišanju plač ministrov in državnih sekretarjev, je vlada danes ponovno pojasnila, da za ta namen ni spreminjala nobenih predpisov. "Glede na aktualne razmere in bistveno povečan obseg nalog je uporabila veljavno ureditev," so poudarili.