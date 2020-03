Gorenjski policisti v četrtek obravnavali dva nevarna voznika

Jesenice/Kranj, 20. marca - Gorenjski policisti so v četrtek na območju Jesenic obravnavali voznika, ki je na avtocesto zapeljal v napačno smer. Hitro so ga izločili iz prometa, preizkus alkoholiziranosti pa je bil negativen. Pod vplivom alkohola pa je bil neodziven voznik avtomobila, ki so ga obravnavali v Kranju.