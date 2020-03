Španija odredila zaprtje vseh hotelov

Madrid, 20. marca - Španska vlada je v boju proti koronavirusu s polnočjo uveljavila odlok, po katerem morajo vsi hoteli in druge turistične nastanitvene zmogljivosti v sedmih dneh zapreti svoja vrata. Izjema so hostli, kjer lahko še naprej bivajo tisti, ki so tam za daljši čas, vendar morajo imeti možnost samoizolacije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.