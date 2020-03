Tudi veterinarske ambulante omejujejo poslovanje, lastnike pozivajo k skrbnosti

Ljubljana, 20. marca - Tudi veterinarske ambulante omejujejo delovanje. Zato v Veterinarski zbornici Slovenije pozivajo lastnike, naj posvetijo več pozornosti varnosti, da ne bo prišlo do poškodb živali. Svetujejo, naj psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne družijo in igrajo, so zapisali.