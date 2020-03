Sindikat bo v primeru ohranitve vladnega odloka o daljšem urniku trgovin pozval k stavki

Ljubljana, 19. marca - Sindikat delavcev trgovine Slovenije zahteva spremembo vladnega odloka, da morajo biti prodajalne z živili odprte vsaj od 8. in najmanj do 20. ure, in sicer naj se omejitev postavi pri največ 18. uri. Spremembo zahteva najkasneje v 24 urah, sicer bo svoje člane pozval k stavki tako, da ostanejo doma, so danes sporočili iz sindikata.