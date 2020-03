Sindikat trgovine pred pozivom k stavki čaka na odgovor vlade

Ljubljana, 20. marca - Sindikat delavcev trgovine Slovenije do danes popoldne čaka na spremembo vladnega odloka glede delovnega časa prodajaln z živili - da prodajalne ne bi bile odprte do 20. ure, kot zahteva odlok, ampak največ do 18. ure - sicer bodo člane pozvali k stavki. Gospodarski minister je napovedal spremembo, če bo v dogovoru s trgovci izpolnjen namen ukrepa.