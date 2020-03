Newyorške borze končale z dobički

New York, 19. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z dobički. Več gospodarskih panog v ZDA sicer omejuje proizvodnjo in zapira prodajalne, zato vlagatelje ter ekonomiste skrbi, da bo trgovanje na Wall Streetu še naprej nestanovitno. Ameriška centralna banka Fed je sicer napovedala ukrepe za povečanje likvidnosti, kar je danes spodbudilo vlagatelje.